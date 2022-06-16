Канберра, 16 июня, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Австралийские власти решили направить Кирибати более $470 тыс. помощи для борьбы с засухой, заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг в официальном обращении.

Засуха

«Австралия выделит 675 тыс. австралийских долларов (около $473,7 тыс.) в качестве первоначальной помощи Республике Кирибати в ее борьбе с сильной засухой», — заявила она.

По словам Вонг, австралийские власти готовы помочь доставить установки для очистки воды, а также обеспечить местных жителей чистой питьевой водой. В первую очередь, вода пойдет на нужды учеников начальных школ.

Отметим, 13 июня правительство Кирибати ввело режим чрезвычайного положения из-за засухи и снижения запасов питьевой воды. Засуха была вызвана малым количеством осадков, а также порчей воды в имеющихся водоемах. Жителей республики призвали пить только бутилированную воду или кипятить колодезную перед употреблением.