Париж, 4 августа, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не смогла принять участие в полуфинальном забеге на 100 м на Олимпийских играх в Париже после того, как организаторы не пустили её на территорию арены, сообщает портал Essentially Sports.

Li Gang/Global Look Press Шелли-Энн Фрейзер-Прайс

«Выяснилось, что Шелли и представительнице США Ша’Карри Ричардсон было отказано во входе на арену, поскольку они якобы прибыли на место самостоятельно, а не с остальной командой в специальном автобусе», — говорится в публикации.

Глава ямайской делегации Ян Келли позднее уточнил агентству Reuters, что подготовка спортсменки таким образом была сорвана, но ей удалось зайти на арену через другой вход.

«Она вышла на разминочную дорожку, но через другой вход, который был указан службами безопасности. К сожалению, она не смогла выступить на соревнованиях из-за травмы, полученной во время финальной разминки», — сказал Келли.

Фрейзер-Прайс 37 лет, она дважды выигрывала золото Игр в беге на 100 м (2008, 2012), в 2021 году на Олимпиаде в Токио она стала победительницей в эстафете 4×100 м.

Победительницей соревнования на 100 м на Олимпийских играх в Париже стала представительница Сент-Люсии Жюльен Альфред.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что организаторы Олимпийских игр в Париже отказались проводить соревнования по плаванию на открытой воде в Сене. Решение было принято из-за неудовлетворительного качества воды в реке.

Решение было принято после олимпийских заплывов в Сене 31 июля, когда нескольким триатлонистам стало плохо. Так, канадского спортсмена Тайлера Миславчука стошнило. Участница из Казахстана Екатерина Шабалина рассказала, что сошла с дистанции из-за резкого ухудшения самочувствия, её начало тошнить. А бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен во время заплыва нашла мусор в Сене. Она уточнила, что, проплывая под мостом, почувствовала и увидела вещи, «о которых не стоит даже думать».