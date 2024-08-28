Кингстон, 28 августа, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Ямайский легкоатлет Джордж Роден, дважды получавший золото на Олимпийских играх, умер в возрасте 97 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

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Отмечается, что смерть Родена наступила 24 августа.

Ямайскому спортсмену принадлежал мировой рекорд, установленный в 1950 году на дистанции 400 м в шведском городе Эскильстуна. Бегун преодолел расстояние за 45,8 секунды.

На Олимпиаде 1952 года в Хельсинки Роден выиграл две золотые медали — в забеге на 400 метров и эстафете 4×400 метров. Он также выступал на Играх в 1948, 1950 и 1954 годах на дистанциях 100 и 800 метров.