Москва, 22 августа, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Бюджет РФ в 2022 году получил порядка 3 трлн рублей от компаний, прямо или опосредованно занимающихся экспортом. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» компании укрепляют технологический суверенитет страны, создавая собственные высокотехнологичные разработки в целях импортозамещения и экспорта. В том числе технологии для производства сжиженного природного газа (СПГ). Укреплять промышленный суверенитет помогает стратегическая инициатива правительства России — «Прорыв на рынки СПГ». Ее цель — обеспечить проекты по средне− и крупнотоннажному производству сжиженного природного газа конкурентоспособным российским оборудованием. План — нарастить производство СПГ с нынешних более 20 млн тонн до 120 млн тонн к 2035 году.

«В прошлом году бюджет национального проекта «Международная кооперация и экспорт» составил 150 млрд руб. Казалось бы, большая цифра. При этом платежи в бюджетную систему отраслей, прямо или опосредованно занимающихся экспортом, принесли 3 трлн руб. Представляете, какая конверсия? Я уверена: экспорт — это курица, которая несет золотые яйца, и потому надо экспортировать, надо сохранять систему поддержки экспорта и надо искать новые связи и технологические партнерства», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В условиях антироссийских санкций крупные игроки на рынке СПГ-технологий делают ставку на отечественные разработки. Более того, они готовы работать в партнерстве с производителями оборудования и программного обеспечения (ПО), совместно формируя спрос и требования к продукции.

К примеру, тюменская компания «ИнТех» разработала первый в России софт для внутрискважинных работ. ПО создано при содействии Минпромторга РФ и сейчас тестируется в партнёрстве с ПАО «Газпром нефть» на одном из месторождений. На отечественный рынок новый ИТ-продукт для недропользователей выйдет после завершения испытаний.

Наряду с 15-летним опытом по ремонту скважин «ИнТех» ещё в 2020 году запустил в индустриальном парке «Богандинский» производство сухих высокотехнологичных смесей для их глушения, которые обеспечивают безопасные условия для буровых работ.

Ассоциация индустриальных парков Индустриальный парк «Богандинский»

Сегодня предприятие выпускает 300 тонн высокотехнологичной продукции в год под уникальные свойства каждого месторождения и требования заказчиков. За минувший год спрос вырос кратно. «ИнТех» инвестирует больше 22 млн рублей в расширение тюменского производства и развивает новое направление — внедрение интеллектуальных внутрискважинных работ.

«Таким образом мы создаём более полный, комплексный спектр услуг для эффективной работы на месторождениях. Уже есть интерес к нашим возможностям со стороны не только российских партнёров, но и компаний из Египта и Узбекистана», — отметил директор «ИнТех» Андрей Коротченко.

Созданное отечественное ПО позволит не только безопасно глушить, но и промывать, обрабатывать и закачивать сложные скважины без потери и даже снижения дебита — уменьшения давления воды.

«Резиденты наших индустриальных парков сегодня покоряют новые горизонты в освоении высоких технологий, в поиске решений на сложные вызовы в стратегическом для нашей страны топливно-энергетическом комплексе. И делают это успешно, в достаточно короткие сроки», — подчеркнула директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Российские технологии производства СПГ закрепили свои позиции в малотоннажном сегменте. Малотоннажными традиционно считаются СПГ-заводы с мощностью производства до 80 тыс. тонн газа в год.

Так, в Воронежской области ООО «Газпром СПГ технологии» с 2023 по 2025 год планирует реализовать проект малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа в Острогожском районе. Планируется, что производственная мощность объекта составит 3 тонны СПГ в час.

«Появление производства сжиженного природного газа в Воронежской области можно только приветствовать. В первую очередь это новые рабочие места, хорошие зарплаты и в целом улучшение социального положения для жителей Острогожского района. Второй позитивный момент — налоги, которые пойдут в областной бюджет», — подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Сергей Петровский. По его словам, стоит серьёзно рассматривать экспортный потенциал этого продукта.

Технология получения малотоннажного сжиженного природного газа набирает популярность в Китае. Подмосковная компания «КриогенМаш» — лидер отечественного криогенного машиностроения, разработчик и поставщик оборудования для СПГ — уже поставила в КНР более 20 ожижителей природного газа, необходимых для данного приёма добычи.

Сайт компании «Криогенмаш» Компания «Криогенмаш»

По словам генерального директора предприятия Дмитрия Кузнецова, малотоннажная технология высокого давления отличается надежностью и простотой эксплуатации. «При этом для обслуживания производства не требуется высококвалифицированного персонала. Кроме того, от запуска до получения СПГ проходит всего 20 минут, а сама технология оперативно адаптируется к изменению внешних условий. Все эти характеристики востребованы не только иностранными, но и российскими заказчиками», — подчеркнул Кузнецов.

Петербургская группа компаний (ГК) «СервисСофт» занимается решениями в области автоматизации, диспетчеризации и управления. Завоевав авторитет в России, разработчик при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт» решил выходить на мировые рынки.

«За время работы с Центром поддержки экспорта мы получили широкий спектр услуг: размещение на B2B-маркетплейсах, в том числе на NauticExpo, IndustryStock, финансирование участия в выставках, содействие в организации зарубежных бизнес-миссий, помощь в поиске иностранных клиентов и партнеров», — говорит генеральный директор компании «СервисСофт» Михаил Панарин.

В частности, размещение на маркетплейсе NauticExpo позволило предприятию найти двух заказчиков в заповеднике из Республики Конго и Мозамбике и заключить контракты на сумму 300 тыс. долларов. Также благодаря комплексной услуге РЭЦ «Поиск и подбор иностранного покупателя» было проведено исследование рынка США, Африки, СНГ, что позволило найти потенциальных партнеров и клиентов из Ямайки, Нигерии, Уганды, Израиля, Азербайджана, Казахстана, отметил Панарин.

Одно из новых и передовых направлений ГК — ПО ServiceNeuro. Специалисты «СервисСофта» научили искусственный интеллект моделировать различные варианты событий в телеметрии объектов газораспределения.

Как сообщало ИА Регнум, по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка.

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.

Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России, адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom. gov.ru. Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также воспользоваться мерами господдержки бизнес может через цифровую платформу «Мой экспорт».

К 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.