Кингстон, 27 марта, 2025, 06:36 — ИА Регнум. Россия на переговорах по урегулированию конфликта на Украине выдвинула перечень требований по мораторию на удары в Чёрном море. Об этом 26 марта сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

US Senate Марк Рубио

«Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они относятся к Европейскому союзу», — пояснил глава Госдепа на пресс-конференции во время визита на Ямайку.

Рубио добавил, что эту инициативу нужно оценить. Для разрешения конфликта на Украине потребуется переоценка глобальной архитектуры санкций. Американские переговорщики после консультаций в Саудовской Аравии с представителями Украины и России проанализируют позиции сторон. Решения о дальнейших шагах примет президент США Дональд Трамп, заключил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта Трамп заявил о больших успехах в переговорах с Россией и Украиной по теме урегулирования конфликта. Днём ранее глава Белого дома отмечал, что Вашингтон ведёт «глубокие дискуссии» с двумя сторонами конфликта, и они «продвигаются хорошо».

В Эр-Рияде 24 марта в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что переговорщики обсуждали вопросы безопасного судоходства в Чёрном море и возможного возобновления Черноморской инициативы. Министр отметил, что Россия не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.

Кремль 25 марта обнародовал согласованный в ходе встречи экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде перечень объектов, подпадающих под действие временного 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. Подчёркивалось, что действие договорённостей началось с 18 марта 2025 года. При срыве соглашения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.

Смягчение антироссийский санкций, в том числе подключение банков РФ к системе SWIFT, не исключено для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине, утверждал министр финансов США Скотт Бессент. Он предположил, что на повестке дня находятся все варианты.