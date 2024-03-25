Кингстон, 25 марта, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Россия направила демарш Соединённым Штатам в связи с изменениями внешних границ континентального шельфа. Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России сообщении.

Как пояснили в дипведомстве, в ходе сессии Совета международного органа по морскому дну, который проходит с 18 по 29 марта в Кингстоне, в столице Ямайки, российская делегация заявила о непризнании объявленных Вашингтоном в декабре прошлого года внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий.

В МИД отметили, что США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества пространства морского дна и приобрести более 1 млн кв. км. шельфа для собственного пользования.

«Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам. Российская делегация раскритиковала избирательный подход США к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств, отвела очередные попытки Вашингтона использовать нормы Конвенции 1982 года исключительно в угоду собственным интересам», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По данным российского МИД, американской стороне был направлен соответствующий демарш по двусторонней линии.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдовое превышающую размеры Калифорнии.

Тогда отмечалось, что одна из главных целей этого расширения — получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях, а также в наращивании усилий по обеспечению поставок полезных ископаемых, ключевых для будущих технологий.

В Госдепартаменте США подчёркивали, что разработка «связана с географией, а не с добычей ресурсов».

Позже Госдеп выпустил заявление, в котором уточнил, что «внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с Российской Федерацией», однако требуют урегулирования с руководством Канады и Японии.

Расширенный континентальный шельф находится в Северном полушарии Земли и занимает площадь около 1 млн кв. км. На эту территорию в Арктике также претендуют Россия и Канада.

Кроме того, американские границы континентального шельфа, помимо Арктики, проходят в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.

Согласно международному праву, государства, под юрисдикцией которых находятся шельфы, имеют экономические права на добычу природных ресурсов на морском дне и под ним.

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, расширение США части собственной территории континентального шельфа в Арктике может вызвать международные споры.

По его словам, такой шаг со стороны США может негативно сказаться на разработке шельфа другими странами, так как американские власти могут запретить это.

Эксперт добавил, что подобное одностороннее решение Вашингтона может пойти вразрез с интересами других стран, имеющих выход к Арктике, таких как Россия и Канада.