Будапешт, 25 августа, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Ямайский спортсмен Эндрю Хадсон бежал со стеклом в глазу на ЧМ по лёгкой атлетике, сообщил TMZSports.

Meng Dingbo/Xinhua/Meng Dingbo/globallookpress Легкоатлет Эндрю Хадсон

«Я не вижу правым глазом, но со мной все в порядке», — сказал Хадсон после забега.

Он также рассказал, что доктор вымыл несколько осколков стекла.

Инцидент произошёл 24 августа, когда Хадсона и других спортсменов везли на полуфинальные забеги на 200 метров в новом национальном легкоатлетическом центре в Будапеште. Осколки стекла попали в глаз легкоатлету после ДТП с участием гольф-кара, который подвозил спортсменов. После инцидента Хадсон пожаловался на проблемы со зрением, но всё равно не отказался от участия в забеге.

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В результате забега Хадсон пришёл пятым и не получил шанса на финал. Однако команда подала апелляцию и пострадавшему ямайскому легкоатлету предоставили место в решающем забеге вместе с восемью финалистами.

XIX-й Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2023 года проходит с 19 по 27 августа в Будапеште.