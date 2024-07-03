В Атлантическом океане бушует ураган «Берил». 2 июля он обрушился на Ямайку и Гренаду, в результате чего погибли два человека, серьёзно повреждены многие дома и другая недвижимость.

TASS /AP Photo/Ricardo Mazalan

До этого 1 июля в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины ураган разрушил около 90% домов на острове Юнион, заявил премьер-министр страны Ральф Гонсалвеш. Погиб один человек.

TASS /EPA/Orlando Barria

©TASS /AP Photo/Lucanus Ollivierre

TASS /AP Photo/Lucanus Ollivierre

TASS /AP Photo/Ricardo Mazalan

Урагану уже присвоена пятая, наиболее опасна категория по шкале Саффира-Симпсона. Максимальная скорость ветра достигает 265 километров в час. Власти призывают жителей регионов, которым угрожает разгул стихии, укреплять окна и крыши, запасаться свечами, пресной водой и батарейками.

©TASS /AP Photo/Lucanus Ollivierre Эвакуация жителей в Сент-Винсенте и Гренадинах

TASS /AP Photo/Ricardo Mazalan

TASS /EPA/Orlando Barria

TASS /AP Photo/Ricardo Mazalan

TASS /AP Photo/Ricardo Mazalan

Также стало известно, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес пострадала в результате падения дерева из-за сильных осадков, вызванных «Берилом». Об этом заявил президент Николас Мадуро.

«Она очень сильно пострадала, она находится в сознании, она сильная», — заявил Мадуро.

Сообщается, что как минимум два человека погибли и еще пятеро пропали без вести во время наводнений, вызванного ураганом «Берил».