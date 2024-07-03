265 километров в час. Ураган «Берил» несётся по Атлантике
В Атлантическом океане бушует ураган «Берил». 2 июля он обрушился на Ямайку и Гренаду, в результате чего погибли два человека, серьёзно повреждены многие дома и другая недвижимость.
До этого 1 июля в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины ураган разрушил около 90% домов на острове Юнион, заявил премьер-министр страны Ральф Гонсалвеш. Погиб один человек.
Урагану уже присвоена пятая, наиболее опасна категория по шкале Саффира-Симпсона. Максимальная скорость ветра достигает 265 километров в час. Власти призывают жителей регионов, которым угрожает разгул стихии, укреплять окна и крыши, запасаться свечами, пресной водой и батарейками.
Также стало известно, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес пострадала в результате падения дерева из-за сильных осадков, вызванных «Берилом». Об этом заявил президент Николас Мадуро.
«Она очень сильно пострадала, она находится в сознании, она сильная», — заявил Мадуро.
Сообщается, что как минимум два человека погибли и еще пятеро пропали без вести во время наводнений, вызванного ураганом «Берил».