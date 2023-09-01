Гватемала, 2 сентября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Победивший на президентских выборах в Гватемале Бернардо Аревало обвинил своих оппонентов в подготовке дестабилизации политической ситуации в республике с целью сорвать инаугурацию.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

По его словам, группа коррумпированных политиков и чиновников отказывается признавать результаты выборов.

«Протокольные формальности переходного процесса соблюдаются, но существует план нарушения конституционного порядка. Его цель — предотвратить инаугурацию избранных органов власти, включая президента, вице-президента и депутатов», — сказал политик на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в социальной сети X.

В конце августа представители левоцентристского движения «Семя» заявили, что руководство парламента препятствует их работе. В Конгрессе сослались на неопределённость правового статуса партии из-за приостановки регистрации её юрлица, представители движения не могут возглавлять комитеты и участвовать в подготовке повестки дня.

Как сообщало ИА Регнум, в августе во втором туре президента Гватемалы победил представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало, набрав более 2,38 млн голосов (59%). Его оппонент — Сандра Торрес от центристской партии «Национальный союз надежды» — набрала более 1,46 млн голосов (36,24%). Президент избирается на четыре года и не имеет права баллотироваться на новый срок.

71-летний экс-президент Гватемалы Альваро Колом ушел из жизни в январе 2023 года.