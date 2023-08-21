Гватемала, 21 августа, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало победил во втором туре выборов президента Гватемалы, набрав 59% голосов. Об этом сообщили в Высшем избирательном суде (ВИС) страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

После обработки 96% протоколов Аревало получил более 2,38 млн голосов. Его оппонент — Сандра Торрес от центристской партии «Национальный союз надежды» — набрала более 1,46 млн голосов (36,24%).

«Можем констатировать, что Бернардо Аревало — победитель выборов», — сказали в ВИС Гватемалы.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент Гватемалы Альваро Колом ушёл из жизни в возрасте 71 года в январе 2023 года.

В Гватемале суд приговорил экс-президента Отто Переса Молину к 16 годам тюремного заключения. Его признали виновным в преступном сговоре и уклонении от уплаты таможенных платежей.