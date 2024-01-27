Гватемала, 27 января, 2024, 09:42 — ИА Регнум. В Гватемале в районе города Эскуинтлы 27 января произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Анастасия Павлова ИА REGNUM

Эпицентр землетрясения находился в 36 км к юго-востоку от Эскуинтлы. В городе проживают порядка 103 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 108 км.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Аргентине в провинции Ла-Риоха. Землетрясение произошло близ департамента Винчина, в котором проживают порядка 2,8 тыс. человек.

Сегодня, 27 января, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции в провинции Измир. О пострадавших не сообщалось.