Появились кадры нового извержения вулкана Фуэго в Гватемале
Гватемала, 10 марта, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Альпинисты сняли захватывающие кадры нового извержения вулкана Фуэго в Гватемале.
На кадрах видно, как жидкая лава, раскаленная до высоких температур, вырывается из кратера вулкана и начинает стремительно стекать вниз, образуя огненные потоки. Это зрелище выглядит не только опасно, но и впечатляюще, поскольку яркие потоки лавы контрастируют с темными скалами и дымом, поднимающимся в воздух.
В декабре 2022 года вулкан Фуэго, высотой почти 3800 метров, снова активизировался. Извержение началось ночью, когда пепел и дым поднялись на высоту около пяти километров, заволокли близлежащие населённые пункты.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года на полуострове Рейкьянес в Исландии после землетрясения магнитудой около 4,2 произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Этот вулкан активизировался и в 2021, и в 2022 годах, однако извержение 2023 года исландские сейсмологи считают самым мощным за последние годы.