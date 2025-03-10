Гватемала, 10 марта, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Альпинисты сняли захватывающие кадры нового извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

Кадр из видео

На кадрах видно, как жидкая лава, раскаленная до высоких температур, вырывается из кратера вулкана и начинает стремительно стекать вниз, образуя огненные потоки. Это зрелище выглядит не только опасно, но и впечатляюще, поскольку яркие потоки лавы контрастируют с темными скалами и дымом, поднимающимся в воздух.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952429" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Альпинистам удалось заснять впечатляющие кадры нового извержения вулкана Фуэго в Гватемале

В декабре 2022 года вулкан Фуэго, высотой почти 3800 метров, снова активизировался. Извержение началось ночью, когда пепел и дым поднялись на высоту около пяти километров, заволокли близлежащие населённые пункты.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года на полуострове Рейкьянес в Исландии после землетрясения магнитудой около 4,2 произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль. Этот вулкан активизировался и в 2021, и в 2022 годах, однако извержение 2023 года исландские сейсмологи считают самым мощным за последние годы.