Вашингтон, 20 февраля, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Россию обвинили «в трате двух долларов» на якобы имевшее место вмешательство в американские президентские выборы, в то время как прежняя администрация США тратила миллионы долларов на свое влияние в мире. Об этом 19 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

Global Look Press

«Вот лишь несколько примеров того, куда уходили ваши деньги до моего прихода. Это лишь некоторые из них [примеров], взятые наугад <…>. 2 млн долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 млн долларов на представления «Улицы Сезам» в Ираке», — рассказал глава Белого дома во время своего выступления на инвестиционном форуме в Майами (штат Флорида), организованном Саудовской Аравией.

Он также привел в качестве примера расходы в 40 млн долларов «на улучшение социально-экономической интеграции оседлых мигрантов», пояснив, что никто не понимает, что это значит, и 21 млн долларов на явку избирателей в Индии. По мнению Трампа, таким образом прежняя американская администрация пыталась добиться избрания в этой стране кого-то другого.

«Мы должны рассказать об этом индийскому правительству, потому что, когда мы слышим, что Россия потратила около двух долларов в нашей стране, это уже большое дело, верно? Они запустили интернет-рекламу за 2 тыс. долларов, и это уже прорыв. 21 млн долларов на выборы в Индии», — добавил президент США.

Как сообщало ИА Регнум, американские спецслужбы инкриминировали России якобы вмешательство в избирательный процесс в США. Дело расследовал спецпрокурор страны Роберт Мюллер. При этом в апреле 2019 года американский минюст обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что не обнаружил сговора выигравшего президентские выборы в США Трампа и России.

Сам нынешний глава Белого дома неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с властями РФ. В Москве также называли бездоказательными обвинения в якобы попытках повлиять на ход выборов в США.

Президент России Владимир Путин 19 февраля напомнил, что Трампа после его первого президентского срока обвинили в своей стране в якобы связях с РФ, что потом никак не подтвердилось, а во время недавней выборной кампании в США лидеры стран Европы прямо и иногда грубо вмешивались в этот процесс. Глава государства отметил, что он удивляется сдержанности президента США в отношении своих союзников, которые вели себя таким хамским образом.