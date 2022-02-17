Розо, 17 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Решение отменить все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, принял президент Доминиканской Республики Лиус Абинадер. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба доминиканского лидера.

(сс) Cristian Cruz. presidencia.gob.do Луис Абинадер

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Как заявил президент Доминиканы, начиная с 17 февраля такие ограничительные меры, как ношение маски или предъявление карты вакцинации при входе в общественные места, будут являться личной ответственностью каждого гражданина.

«После долгой борьбы мы начали восстанавливать свою свободу. Мы будем продолжать следить за ситуацией. Страна также может быть уверена, что сегодня наша система здравоохранения готова к любым неожиданностям», — добавил Абинадер.

Лидер Доминиканской Республики призвал своих соотечественников вакцинироваться от коронавируса и не забывать проходить ревакцинацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доминиканский вирусолог Роберт Паулино предупредил о медленном спаде воны заболеваемости в стране.