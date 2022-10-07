Лима, 7 октября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Аргентина, Бразилия, Боливия и Мексика не поддержали совместное заявление Организации американских государств (ОАГ) с осуждением действий России на территории бывш. УССР. Резолюция была представлена на 52-й Генеральной Ассамблее ОАГ в перуанской столице Лиме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Документ также не был подписан представителями Гондураса, Доминики и Сальвадора. Вместе с тем более чем 20 других стран, в том числе Канада, Колумбия, Перу, США и Чили, согласовали заявление.

Авторы резолюции выражают поддержку нацистскому киевскому режиму и призывают Москву вступить в «переговоры». Кроме того, в заявлении отмечается, что его подписанты не признают результаты референдумов о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 7 октября госсекретарь США Энтони Блинкен проводит турне по странам Латинской Америки. Он должен посетить Колумбию, Чили и Перу.