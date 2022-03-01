Москва, 1 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» планирует выполнить регулярные рейсы в Мексику и Доминикану для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба авиаперевозчика.

Jituwang.com Мексика

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Уточняется, что рейсы из «Шереметьево» в Канкун (Мексика) и обратно будут осуществлены 2 и 5 марта. Рейс из «Шереметьево» в Пунта-Кану (Доминикана) и обратно запланирован на 3 марта.

В авиакомпании добавили, что воспользоваться перевозкой заявленными рейсами в Москву смогут граждане России с билетами в обе стороны полета, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.

Сообщается также, что «Аэрофлот» находится в постоянном взаимодействии по вопросам организации авиарейсов с Росавиацией, Ростуризмом и МИД России.