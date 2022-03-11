Москва, 11 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Ранее введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на регулярное и нерегулярное авиационное сообщение с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Ираном снимает на взаимной основе Россия. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Росавиации.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

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«9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом ранее России сняла связанные с коронавирусом ограничения на авиасообщение с Белоруссией, Доминиканой, Египтом (кроме Каира), ОАЭ, Турцией, Финляндией, Чехией, Швейцарией, Южной Корей и Кубой.

Также отмечается, что теперь полеты самолетов в указанные страны ограничены только положениями международных правовых соглашений о воздушном сообщении и отдельными договоренностями авиационными властей стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казахстанская авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Россию и из России.