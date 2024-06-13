Ереван, 13 июня, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте 13 июня, заявил, что, пока в Белоруссии президентом является Александр Лукашенко, он не поедет в республику.

Сергей Карпухин/РИА Новости

«Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом Белоруссии является Лукашенко», — сказал Пашинян.

Глава правительства добавил, что никто из армянских чиновников также не поедет в Белоруссию, пока президентство Лукашенко не закончится.

Он заявил, что если Белоруссия решит выйти из ОДКБ, Ереван может изменить свою политику, касающуюся организации. Также это возможно, если Лукашенко «найдёт такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа».

Перед этим Пашинян заявил, реагируя на обвинения оппозиции по вопросу ОДКБ, что Армения должна стремиться использовать механизмы организации в своих интересах. При этом он сослался на правительственную программу 2021 года.

Затем премьер заявил, что один из членов ОДКБ якобы участвовал в подготовке 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Этот политик «поощрял, верил и желал победы Азербайджана» и недавно сам сообщил об этом, заявил Пашинян.

«И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ?» — заявил Пашинян, добавив, что Еревану всё же придётся сотрудничать с Минском в рамках СНГ и ЕАЭС.

Лукашенко 16 мая на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым напомнил о прежнем разговоре «перед вашей освободительной войной». Глава Белоруссии напомнил, что тогда он и Алиев пришли к выводу, что «в войне победить можно».

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян 12 июня заявил на правительственном часе в парламенте, что республика покинет ОДКБ. Когда это произойдёт, власти решат в своё время.

После этого глава армянского МИД Арарат Мирзоян пояснил, что республика пока не выходит из ОДКБ. Пашинян только сказал, что это произойдёт в будущем и что возврата назад не будет, отметил дипломат.

Пашинян 22 мая заявил, что знает о двух странах ОДКБ, которые якобы оказывали поддержку Баку во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом, по словам премьера, они как члены ОДКБ только имитировали помощь Армении. Глава правительства республики не уточнил, о каких государствах идёт речь.

Комментируя это заявление, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Пашинян своими претензиями к ОДКБ старается переложить на Россию ответственность за проигрыш в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.