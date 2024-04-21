Степанакерт, 21 апреля, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Бывший государственный министр (соответствует должности премьера) Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян впервые с начала голодовки получил разрешение позвонить своей семье. Об этом 20 апреля сообщили его родственники.

Edgar Harutyunyan/AP/TASS Рубен Варданян

Экс-чиновник находится по решению суда под стражей в Баку. Он объявил голодовку две недели назад.

«После более чем двухнедельного содержания под стражей без права переписки и общения Рубену Варданяну впервые разрешили позвонить семье, когда его близкие привлекли внимание мировой общественности к его голодовке», — отметила семья задержанного в его Telegram-канале.

Варданян заявил близким, что всё это время был в полной изоляции. Родственники экс-министра отметили, что, по их данным, арестованному в тюрьме измеряют только артериальное давление.

Они подчеркнули, что состояние здоровья Варданяна ухудшается. Семья экс-министра призвала власти Азербайджана допустить к нему представителей Международного комитета Красного Креста. Это позволит проверить состояние здоровья арестованного, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь в период голодовки.

Как сообщало ИА Регнум, азербайджанские пограничники задержали Рубена Варданяна при попытке выехать в Армению через пункт пропуска «Лачин». Его доставили в Баку. В конце сентября 2023 года в Азербайджане бывшему госминистру НКР предъявили обвинения, в том числе в финансировании терроризма. В связи с этим его отправили под арест.

Рубен Варданян — основатель российской компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре 2022 года он заявил о планах отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В ноябре 2022 года он был назначен госминистром НКР. В феврале 2023 года Варданяна сняли с указанной должности.