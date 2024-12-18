Баку, 18 декабря, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Азербайджан ожидает инвестиций России в восстановление Нагорного Карабаха и будет рад приходу российских подрядчиков. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев

В интервью ВГТРК и «РИА Новости» Алиев уточнил, что первый инвестпроект в Азербайджане был осуществлён при участии Татарстана. В частности, в Джабраильском районе был открыт сервисный центр «КамАЗ». В мероприятии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов, пояснил Алиев.

«То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский», — добавил президент Азербайджана.

Он отметил, что республика ждёт инвестиций и подрядчикам тоже будет рада.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам переговоров с Алиевым во время визита в Азербайджан 18–19 августа президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном в той части, которая востребована обеими сторонами. Он добавил, что Россия будет рада, если сможет помочь Азербайджану и Армении выйти на подписание мирного соглашения и довести дело до делимитации и демаркации границы.

Ильхам Алиев 21 июля заявил, что заключение мирного договора между двумя республиками невозможно до тех пор, пока власти Еревана не внесут изменение в конституцию страны. По его словам, действующая конституция Армении представляет собой территориальную угрозу для Азербайджана, так как в документе есть ссылка на декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Этот пункт мешает заключить мирное соглашение, отметил президент Азербайджана.

Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября 2023 года начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября Алиев поднял государственный флаг республики в столице Карабаха.