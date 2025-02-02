Москва, 2 февраля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Задержание в Армении учёного Гариба Бабаяна за распространение видеоролика с иностранцами, поющими песню о Карабахе на центральной площади в Ереване, является циничным. Об этом заявили в Союзе армян России.

«Обвинения со стороны властей Армении в адрес 70-летнего Гариба Бабаяна и его задержание по своей циничности и бесчеловечности сопоставимы с позорным судилищем над лидерами Арцаха в Баку. В основе и того, и другого — ненависть к армянам», — говорится 1 февраля в сообщении союза в Telegram-канале.

В аннотации к видеозаписи, на которой, как утверждает автор, запечатлена группа азербайджанцев, поющих о Карабахе, содержится резкая критика в адрес армянских властей и сотрудников полиции за бездействие.

Видео, на котором группа людей на площади Республики исполняет на азербайджанском языке песню о Карабахе, распространилось в соцсети 30 января. Публикация вызвала в закавказском государстве широкий резонанс. 31 января Служба национальной безопасности Армении выступила с заявлением, в котором отметила, что люди на площади Республики были гражданами Ирана, которые находились в Армении с 30 декабря до 3 января.

В связи с распространением ролика было возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что мужчина, выложивший в интернет видеоролик, исказил его суть, «пропагандируя ненависть, нетерпимость и вражду в отношении властей и полиции Армении».

2 февраля суд отклонил ходатайство об аресте Гариба Бабаяна. В качестве меры пресечения в отношении Бабаяна избрали меру пресечения в виде административного надзора. Также суд наложил ограничение на его публичные выступления.

Бои на территории Карабаха начались 19 сентября 2023 года. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». Позже в республике заявили, что близки к выполнению основных задач. МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха армянских военных и распустить руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

В свою очередь, Армения осудила действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня. Минобороны России подтвердило соблюдение договорённостей.

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила своё существование с 1 января 2024 года.