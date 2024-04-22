Ереван, 22 апреля, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Возвращение армян в Нагорный Карабах в сложившейся ситуации пока невозможно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, Ереван не намерен начинать военный конфликт за Нагорный Карабах, поскольку у Армении нет притязаний за пределами своей территории, добавил Пашинян.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном. После переговоров с Пашиняном в Москве 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и начал военную операцию в регионе. На следующий день карабахское руководство при посредничестве российских миротворцев согласилось прекратить огонь и распустить армию. В последующие дни из Нагорного Карабаха в Армению выехали более ста тысяч жителей, почти все — этнические армяне.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года комментируя переход Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Армения официально отказалась от притязаний на этот регион и является частью Азербайджана. Он напомнил, что армянский премьер-министр Никол Пашинян осенью 2022 года в Праге признал азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах, чем определил судьбу региона.