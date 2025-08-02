МИД Азербайджана потребовал извинений от российского государственного информагентства ТАСС. В Баку возмутились тем, что агентство в заголовке публикации использовало название «Степанакерт». Азербайджан настаивает: город в Нагорном Карабахе должен именоваться так, как официально принято в республике, — Ханкенди. «В случае продолжения подобных действий, в соответствии с принципом взаимности, Азербайджан вправе называть различные топонимы в России их историческими названиями», — пригрозили в МИДе. И от угроз в Баку перешли к действиям.

Иван Шилов ИА Регнум

Азербайджанское издание Minval Politika начало использовать название Кёнигсберг вместо Калининграда — точно, как и предупреждали в МИДе. Один из материалов вышел под заголовком «Генерал бундесвера: НАТО уничтожит Кёнигсберг».

Кроме того, в одном из сообщений Оренбург упомянут под казахским названием Орынбор (в тюркоязычных изданиях часто напоминают, что «древний город казахской степи» Оренбург был столицей Казахской АССР в 1920-25 годах).

А Волга названа тюркским топонимом Итиль, известным со времён Хазарского каганата.

Показательны два обстоятельства, связанные с заявлением азербайджанского МИДа о Степанакерте-Ханкенди.

Во-первых, столь бурную реакцию вызвала новость ТАСС о том, что 30 июля власти Азербайджана снесли в Ханкенди памятник русскому художнику армянского происхождения Ивану Айвазовскому. Монумент был установлен в рамках проекта «Аллея российской славы» в 2023 году. Но с точки зрения Баку, памятник подлежит уничтожению, как и всё, что связано с ликвидированным режимом непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Во-вторых, возмущение было высказано только по-азербайджански и по-английски. Русскоязычной версии на сайте МИД, что характерно, нет. Нужно воспользоваться переводом, чтобы ознакомиться, например, с фразой: «Название города Ханкенди «Степанакертом» ТАСС, официальным государственным информационным агентством Российской Федерации, рассматривается как акт неуважения и оскорбление территориальной целостности нашей страны».

Переведя текст, можно понять, что МИД Азербайджана обвиняет в неуважении к себе не только ТАСС, но и Российскую Федерацию в целом. Заявление гласит:

«Напоминаем российской стороне, что переименование города Ханкенди в Степанакерт в 1923 году в Нагорно-Карабахской автономной области, незаконно созданной на исторических землях Азербайджана, было проявлением неуважения к Азербайджану, поскольку город был назван в честь большевика Степана Шаумяна, который вместе с дашнакскими армянами совершал массовые убийства азербайджанского народа».

Это обвинение со стороны азербайджанских властей стоит разобрать подробнее — так как оно полно натяжек, столь характерных для приверженцев тюркского идеологического мифа.

Три преднамеренные ошибки

Во-первых, странно обвинение в «неуважении к Азербайджану», которое-де было проявлено в 1923 году, когда Ханкенди переименовали в Степанакерт. В этот период Азербайджана как независимого государства не было. Существовала Социалистическая советская республика Азербайджан, которая входила в СССР как часть ЗСФСР (Закавказской социалистической федеративной советской республики).

Во-вторых — была ли «незаконно» создана Нагорно-Карабахская автономная область? В том же 1923 году указом ЦИК Азербайджанской ССР из населённой преимущественно армянами части Карабаха была образована Автономная область Нагорного Карабаха «с центром в местечке Ханкенды». Указ скреплён подписью замглавы ЦИК АзССР Мир-Башира Касумова. Всё совершенно законно.

18 сентября 1923 года на заседании Карабахского обкома партии был обсужден вопрос «О переименовании города Ханкенди». После короткого обсуждения было принято решение: «В ознаменование памяти Степана Шаумяна и 26 (бакинских) комиссаров город Ханкенди переименовать в Степанакерт». В тот же день решением Азербайджанского ЦИКа постановление было утверждено.

Азербайджанское руководство изначально было за переименование города в честь Шаумяна. Лишь настаивало на названии «Степан-кенд» («кенд» с азербайджанского — «район» или «деревня»), что некоторое время использовалось в официальных документах. Однако в конце концов армянская сторона добилась официального утверждения варианта «Степанакерт» («керт» с армянского — «двор»).

В-третьих, выставлять главу Бакинского совнаркома (Бакинской коммуны) Степана Шаумяна армянским национал-шовинистом и врагом азербайджанского народа — явная натяжка. Можно по-разному относиться к периоду Бакинской коммуны, но это правительство не было националистическим. В его состав входили русские, армяне, грузины, евреи, и азербайджанские тюрки — комиссары Нариман Нариманов и Мир Гасан Везиров. Делопроизводство велось на двух языках, русском и тюркском, то есть азербайджанском.

С партийной точки зрения Коммуну составляли большевики и левые эсеры. Армянские левые националисты — дашнаки (в сообщничестве с которыми сейчас обвиняют Шаумяна) в правительство не входили. Коммуну обвиняли в слабости — что и стало поводом для её свержения — но не в организации этнических чисток. Которыми действительно сопровождалась гражданская война в Закавказье.

Достаточно вспомнить массовые убийства тюрок в Баку, организованные дашнаками в марте 1918 года, и резню армян в том же Баку в сентябре того же 1918 года — после того, как в город вступили турецкие войска и армия мусаватистов — азербайджанских националистов.

Ареной кровавых межнациональных столкновений во время гражданской войны был и Нагорный Карабах. Строго говоря, первой карабахской войной надо называть не конфликт 1991–1994 годов, а армяно-азербайджанскую войну 1918–1920 годов. Взаимное истребление остановил лишь приход Красной Армии в 1920-м, после чего и Армения, и Азербайджан были советизированы. Вплоть до конца 1980-х здесь установился мир.

Точно ли Ханкенди?

В 1991 году правительство Азербайджана (декларировавшее свою преемственность с мусаватистской Азербайджанской демократической республикой) переименовала Степанакерт в Ханкенди. Власти Баку на тот момент не контролировали город. Он был провозглашённой столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, с которой Азербайджан вёл войну.

НКР контролировала город вплоть до уничтожения республики по итогам Третьей карабахской войны 19–20 сентября 2023 г., за которой последовал тотальный исход армянского населения из региона. До этого момента город фактически был Степанакертом — так его называли местные жители, на 99,7% армяне (перепись 2005 года).

Когда власти Баку в 1991-м де-юре переименовывали Степанакерт в Ханкенди, они исходили из того, что возвращается изначальное, историческое название. Строго говоря, и это не так.

ommons. wikimedia.org Василий Верещагин «Вид Шуши». Нагорный Карабах, XIX век.

Поселения на месте современного города на правом берегу реки Каркар фиксируются с конца V века. В средневековых армянских летописях упоминается селение, которое по-армянски называлось Вараракн. Территория тогда была подвластна государству Кавказская Албания. Это раннесредневековое христианское царство в основном населяли племена, родственные современным лезгинам и другим народам Южного Дагестана.

С X по XVI век территория вокруг Вараракна входило в армянское княжество Хачен, а с XVI века — в феодальное владение Варанда, принадлежащее меликскому (княжескому) роду Шахназаров.

С XVIII века эти земли входят в состав мусульманского Карабахского ханства, вассала Персии. По одной из версий, тогда селение и получает название Ханкенди — «Ханское селение», так как здесь располагалась усадьба правителя Ибрагим Халил-хана. По другой версии, название Ханкенди стало постоянно использоваться лишь с середины 1840-х годов.

Население тогда определялось не столько этнически (понятие «национальность» появилось лишь в Европе в XIX веке), сколько по вероисповеданию. И здесь жили как приверженцы Армянской церкви, так и мусульмане — шииты и сунниты.

Штаб-квартира русских солдат

С 1813 года по Гюлистанскому мирному договору, завершившему русско-персидскую войну, территория вошла в состав Российской империи. Ни Азербайджана, ни Армении на том месте тогда не было по определению, заметил в комментарии ИА Регнум эксперт по проблемам Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Что же до этнического состава, то в середине XIX века селение Ханкенди было скорее русским. По предложению «главноуправляющего гражданской частью на Кавказе», генерала Алексея Ермолова, в Закавказье организовывались «штаб-квартиры» — «посаженные» на землю воинские подразделения с семьями. Одной из штаб-квартир было и Ханкенди.

«Селение Хан-Кенди (скорее урочище) образовано из отставных солдат, а также из членов их семей, не пожелавших по отбытии срока службы вернуться на родину», — писал составитель описания Елизаветпольской губернии Иосиф Сегаль.

РИА Новости/ Константин Михальчевский Памятник художнику Ивану Айвазовскому

Семён Багдасаров напоминает, что за время пребывания в Российской империи, а затем в Советском Союзе Нагорный Карабах дал общей стране множество выдающихся людей. В частности, плеяду великих русских генералов, а также 27 героев Советского Союза.

«Чего стоит одно имя Валериана Григорьевича Мадатова, чей портрет, как одного из героев Отечественного войны 1812 года, висит в военной галерее Зимнего дворца», — отметил собеседник агентства.

Собеседник перечислил имена и других выдающихся полководцев из Нагорного Карабаха, среди которых маршалы Иван Баграмян, Амазасп Бабаджанян, Сергей Худяков и адмирал флота Иван Исаков.

В рамках общероссийской истории не имела значения национальная принадлежность художника Айвазовского или героя Первой мировой войны Гусейн хана Нахичеванского, бакинского архитектора Гасым бека Хаджибабекова или покорителя Северного Кавказа генерала Моисея Аргутинского (Аргутяна).

Вопрос «крови» важен лишь для современных Азербайджана и Армении, которые строят этнократии с оглядкой соответственно на дашнаков и мусаватистов.

Этническая пестрота

Этот этно-националистический подход выглядит тем более опасным, если учесть сложность и запутанность этнического вопроса на Кавказе.

«Не было такого народа — азербайджанцев в те времена вообще, до революции. Были закавказские татары. Это можно посмотреть в переписи населения. И не надо об этом забывать», — полагает Семён Багдасаров. Действительно, закавказские татары было устоявшимся в Российской империи названием для тюркоязычного шиитского населения нынешней Республики Азербайджан.

По мнению историков, тюрки начинают проникать в Закавказье в X–XI веках. С XVI века здесь селятся группы, которые можно отождествить с современной титульной нацией Азербайджана. Их-то в документах российских имперских властей для простоты и именовали «закавказскими татарами».

Согласно «Кавказскому календарю на 1904 год» (Тифлис, 1903), этнический состав Закавказья не включал в себя «азербайджанцев». Выделяются народы, прибывшие «на Кавказ с юга и севера», среди которых были турки, туркмены, карапахи, а также адербейджанские татары — по называнию персидской провинции Адербейджан (это Южный Азербайджан в современном Иране)

Считается, что адербейджанские татары, «пользуясь поддержкой персидских шахов», переселились с юга и утвердились в юго-восточной части Закавказья. Позже они дошли и до Южного Дагестана, где встретились с пришедшими с севера тюркоязычными кумыками. Как такового государственного образования «Азербайджан» тогда, конечно, не существовало.

«Одно государство — одна нация»

Но подобные сложности и тонкости лишь мешают в национальном строительстве по образцу Европы (а в случае Азербайджана — по образу и подобию Турецкой республики Кемаля Ататюрка). «Нацбилдинг» подразумевает принцип «одна нация — один язык — одно государство».

В этот идущий с начала 1990-х годов процесс не вписываются, например, лезгины — народ, издревле живущий по обе стороны современной российско-азербайджанской границы. Поэтому лезгинское национальное движение, сформировавшееся в 1989 году, подавляется азербайджанскими властями — и при правительстве «Народного фронта», и при Гейдаре и Ильхаме Алиевых.

Созданное в Дербенте лезгинское движение «Садвал» официально признано в Азербайджане террористическим, активисты движения Азад Азаев, Афган Керимов, Рахиб Махсумов осуждены к пожизненному заключению по обвинению в теракте в Баку в 1994 «на деньги армянских спецслужб».

Исходя из тех же требований строительства национального государства подавляются и общественные движения талышей — персоязычного народа, живущего на юго-востоке Азербайджана. В 2020-м в Гобустанской тюрьме близ Баку умер талышский учёный и журналист Фахраддин Абосзода. Его, как и ряд других общественных деятелей, обвинили в попытке провозгласить летом 1993 года Талыш-Муганскую республику — заметим, автономную республику, а не отдельное от Азербайджана государство.

По этой же причине территория Карабаха, по мнению азербайджанских властей, должна быть национально однородной (армянское население бежало в 2023-м, опасаясь этнических чисток), а у главного города региона может быть только азербайджанское название. Таковы требования местного «нацбилдинга». Но с каких пор они стали распространяться на Россию?