Баку, 19 апреля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Арестованный в Азербайджане бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, бизнесмен Рубен Варданян объявил голодовку, сообщил 19 апреля Sputnik Армения со ссылкой на офис пресс-службы предпринимателя.

Владислав Шатило/RBC/TASS Рубен Варданян

«Голодовка началась 5 апреля 2024 года после неоднократных просьб Варданяна и его адвоката провести своевременное, справедливое и прозрачное судебное разбирательство в соответствии с международно-правовыми стандартами», — сообщили в офисе семьи Варданяна.

Пресс-служба предпринимателя обратила внимание на обстоятельство, что с началом голодовки прекратились телефонные звонки между Варданяном и его членами семьи. Кроме того, судебное слушание, первоначально назначенное на январь, беспричинно отложили до мая.

Старший сын Варданяна Давид Варданян выразил серьёзные опасения по поводу здоровья отца. Он добавил, что семья не видела его 200 дней.

Семья политика потребовала, чтобы к судебному процессу допустили международных наблюдателей и СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Варданян переехал в Нагорный Карабах. В ноябре его назначили госминистром непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. 27 сентября 2023 года его задержали правоохранительные органы Азербайджана. Ему выдвинули обвинения в финансировании терроризма, создании вооруженных группировок и незаконном пересечении границы. Предпринимателю грозит до 14 лет лишения свободы.

В октябре 2023 года ряд российских политологов выступил с заявлением, в котором говорилось, что Россия должна оказать поддержку арестованному в Азербайджане Рубену Варданяну.