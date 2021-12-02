Дакар, 2 декабря, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В столице Сенегала Дакаре продолжается восьмая министерская встреча Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. На полях конференции глава МИД КНР Ван И продолжает проводить встречи с коллегами из африканских стран. Об этом 2 декабря сообщает Синьхуа, подробно рассказывая о ряде переговоров, в том числе с государственным министром — главой МИД Кот-д'Ивуара Кандией Камарой.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Отмечается, что стороны выразили полное согласие в необходимости дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, которое приносит свои плоды. Так, Китай является главным торговым партнером Кот-д'Ивуара; страны реализуют ряд успешных инфраструктурных проектов, а также соглашений в экономической и социальной сфере.

Также Ван И провел встречи с главами МИД Центрально-Африканской республики, Эритреи, Экваториальной Гвинеи, Гвинеи, Сан-Томе и Принсипи и других стран Африки.