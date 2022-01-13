Нью-Йорк, США, 13 января, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Права голоса в Генеральной Ассамблее ООН из-за непогашенной задолженности по взносам оказались временно лишены Венесуэла, Иран и еще девять государств. Об этом говорится в письме генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерреша, которое он направил на имя председателя 76-й сессии ГА ООН Абдуллы Шахида.

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Также в перечень таких стран включены Судан, Сомали, Вануату, Гвинея, Коморские Острова, Конго, Папуа — Новая Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сан-Томе и Принсипи. Венесуэла должна выплатить ООН $39,8 млн, Иран — $18,4 млн, а Судан и Вануату — $299 тыс. и $194 соответственно. При этом Коморским Островам, Сомали, а также Сан-Томе и Принсипи позволено голосовать до конца действующей сессии Генассамблеи, если будет доказано, что «просрочка платежа произошла по не зависящим от них причинам».

Как сообщало ИА REGNUM, Иран уже лишали права голоса в ГА ООН из-за долгов в июне 2021 года. Вместе с ним под ограничения тогда попали Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи. 24 декабря Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет всемирной организации на 2022 год в размере $3,12 млрд.