Сан-Томе, 26 ноября, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Правительство островного государства Сан-Томе и Принсипи предотвратило попытку государственного переворота, заявил премьер-министр Патрис Тровоада на пресс-конференции.

Marines.mil Солдаты в Африке

Он сообщил, что в ночь на 25 ноября на военные казармы республики была совершена серия атак. Тровоада добавил, что были обезоружены и задержаны четверо нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября группа военных совершила государственный переворот в Буркина-Фасо. 5 октября возглавивший бунтовщиков капитан Ибрагим Траоре был официально назначен главой республики.

Читайте также: В Буркина-Фасо произошел государственный переворот