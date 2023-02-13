Москва, 13 февраля, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 февраля провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В начале совещания президент попросил главу МИД Сергея Лаврова рассказать об итогах поездки в Африку. Лавров посетил «несколько дружественных нам стран», сказал Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел в феврале 2023 года посетил Мали, Судан и Мавританию. Обсуждались вопросы развития экономических, энергетических, военно-технических связей.