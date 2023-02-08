Нуакшот, 8 февраля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Мавритании Мухаммед Салем Ульд Мерзуг обсудили ситуацию на Украине и негативные последствия связанного с нею кризиса для африканских стран. Об этом 8 февраля заявил глава мавританского МИД на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым в Нуакшоте.

МИД России/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мавритании Мохаммед Салем Ульд Мерзуг во время встречи в Нуакшоте

«До наших партнеров была доведена наша сохраняющаяся озабоченность по кризисной ситуации вокруг Украины и о негативных последствиях этого кризиса для всего африканского континента», — сказал он.

Также глава МИД Мавритании отметил, что такие негативные последствия в первую очередь являются угрозой для энергетической и продовольственной безопасности, а также способствуют увеличению угрозы нарастания кризисных ситуаций в окружении африканской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что наращивание связей в сфере экономики и в первую очередь прямых контактов бизнес-структур двух стран считают необходимым Россия и Мавритания.