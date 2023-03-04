Нуакшот, 4 марта, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Члены исполнительного комитета Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки выступили за участие граждан России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 4 марта сообщает агентство Франс Пресс.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Флаги Белоруссии, Олимпийского комитета России (ОКР) и США на церемонии награждения призеров на Олимпийских играх

Отмечается, что заседание этого комитета прошло в Мавритании.

По информации агентства, члены этого комитета единогласно проголосовали за участие спортсменов из России и Белоруссии во всех международных соревнованиях.

Уточняется, что речь идёт о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже на условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля стало известно о том, что Международный олимпийский комитет пока не собирается отменять санкции, введённые против России и Белоруссии.