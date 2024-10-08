Сочи, Краснодарский край, 8 октября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. На федеральной территории «Сириус» подвели итоги IV Международной олимпиады по финансовой безопасности. В финале турнира приняли участие около 600 участников из 36 стран. А победителями и призёрами стали 28 россиян и 138 представителей зарубежных стран — от Азербайджана до Эфиопии. Эти ребята получат преимущество при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также возможность пройти стажировку в Росфинмониторинге или Банке России с перспективами дальнейшего трудоустройства.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, отбор был очень серьёзный, а уровень конкуренции невероятно высоким, ведь участники — это будущие лидеры, которые видят свою миссию в обеспечении финансовой безопасности своих стран.

«Несмотря на непростую геополитическую ситуацию и внешние вызовы, Россия смогла не только сохранить, но и повысить уровень организации олимпиады. В этом году её география расширилась до 36 стран», — подчеркнул Чернышенко.

Он также напомнил про создание нового Международного движения по финансовой безопасности, свободного от каких-либо политических ограничений. Чернышенко назвал его ключевой целью объединения молодёжи разных стран для успешного решения вопросов финбезопасности.

Идею объединения студентов озвучил студент факультета юриспруденции Федерального университета Рио-де-Жанейро Аугусто Леммерц во время встречи президента России Владимира Путина с финалистами III Международной Олимпиады по финбезопасности в октябре 2023 года. И глава государства её поддержал, назвав «инициативой Аугусто».

«Сегодня «Сириус» объединил самых профессиональных, талантливых, целеустремленных ребят, которые хотят быть на светлой стороне, сражаться за финансовый суверенитет своих стран и дружить со всеми государствами. Перед вами стоит очень важная и ответственная миссия. Вы будете определять будущее ваших государств. И мне очень бы хотелось, чтобы движение, которое зародилось здесь, на ваших глазах, распространялось по всему миру и отодвигало границу тьмы, расширяло границы света», — подчеркнул вице-премьер.

Актуальность создания движения продиктована современными реалиями: молодёжь всё чаще вовлекается в преступные схемы финансирования противоправной деятельности. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил необходимость со школьных лет рассказывать о вопросах финансовой безопасности, показывать, как молодой человек может быть втянут в то или иное преступление и какие могут быть последствия.

Всего за пять дней финального этапа олимпиады школьники и студенты посетили десятки мероприятий.

«На «Разговорах о важном» мы поднимали острые социальные темы, такие как значимость традиционной семьи в современности, а также финансовая безопасность граждан. Общение происходило в непринужденной атмосфере в формате «встречи без галстуков»: спикеры охотно отвечали на все вопросы», — поделился один из участников Михаил Бетелев.

Впервые для гостей олимпиады был очно проведён Международный диктант по финансовой безопасности. В общей сложности участниками этой масштабной акции стали около трёх миллионов человек.

Также в рамках мероприятия прошли другие значимые международные события: круглый стол с участием глав финансовых разведок стран — участниц олимпиады, 21-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, встреча представителей стран БРИКС по вопросам вовлечения молодежи в сферу финансовой безопасности, 3-й ежегодный Конкурс ЕАГ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, III Международный форум по финансовой безопасности «Сириус-2024». Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников олимпиады и выразили надежду, что её финалисты укрепили своё стремление сделать мир безопаснее.

По итогам форума была принята декларация, в которой подчеркивается важность создания и продвижения Международного движения по финансовой безопасности и объединения усилий всех стран в целях противодействия общим вызовам и угрозам: финансовому мошенничеству, коррупции, легализации преступных доходов, наркотикам, финансированию терроризма, использованию современных технологий в преступных целях, вовлечению населения в «дроперство», использованию молодых людей в противоправной деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, Международная олимпиада по финансовой безопасности с 2021 года проводится при поддержке национального проекта «Образование», который реализуется в России по решению президента Владимира Путина.

Нацпроект обеспечивает возможности для самореализации и развития талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса, в том числе с использованием таких механизмов, как проведение олимпиад.

В 2024 году в финал олимпиады вышли представители 36 стран: Азербайджана, Алжира, Аргентины, Армении, Бахрейна, Беларуси, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Ирака, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Ливана, Мавритании, Марокко, Мексики, Намибии, ОАЭ, Омана, Пакистана, Перу, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, ЮАР, Эквадора и Эфиопии.