Нуакшот, 8 февраля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Рост напряжённости в Сахаро-Сахельском регионе, в котором необходимо объединять усилия для более эффективной борьбы с терроризмом, вызывает тревогу у России и Мавритании. Об этом 8 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с мавританским президентом Мухаммедом ульд Газвани в Нуакшоте.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Рабочий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Мавританию

Как отметил глава МИД РФ, в ходе переговоров стороны провели обсуждение проблем стран Африки.

«Нас, как и мавританских коллег, тревожит нарастание напряженности в Сахаро-Сахельском регионе, где требуется объединять усилия для более эффективной борьбы с террористическими проявлениями, которые никуда не исчезли и даже в какой-то степени нарастают», — сказал он.

Помимо того, Лавров указал, что также в ходе переговоров шла речь о урегулировании в Западной Сахаре, так как Россия входила в Группу друзей Западной Сахары, занимавшейся подготовкой шагов по выполнению имеющихся решений Совбеза ООН.

«Но сейчас и в этом вопросе наступила пауза. Считаем необходимым вернуться к активным поискам конкретных шагов по выводу этой ситуации из тупика и по продвижению урегулирования на основе имеющихся решений Совета Безопасности ООН», — добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Мавритании Мохаммед Салем Ульд Мерзуг обсудили ситуацию на Украине и негативные последствия связанного с нею кризиса для африканских стран.