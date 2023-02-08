Нуакшот, 8 февраля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил, что будет участвовать в предстоящем саммите «Россия — Африка». Об этом 8 февраля сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в мавританской столице Нуакшот.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани

Он отметил, что переговоры с Газвани были интересными и насыщенными. В первую очередь на них обсуждали отношения между Россией и Мавританией, договорились укреплять связи в экономике.

«Мавританские экономические операторы заинтересованы в активном участии в бизнес-форуме «Россия — Африка», который будет предшествовать второму российско-африканскому саммиту», — сказал Лавров.

Напомним, саммит «Россия — Африка» запланирован на конец июля. Он будет проходить в Санкт-Петербурге. Первый подобный саммит проходил в октябре 2019 года в Сочи. В нём участвовали представители всех 54 стран континента, в том числе были 43 главы государства.