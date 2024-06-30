Нуакшот, 30 июня, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Национальная независимая избирательная комиссия Мавритании опубликовала 30 июня предварительные итоги президентских выборов, согласно которым лидирует действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани

Согласно данным комиссии, после подсчёта 56,82% бюллетеней, Газуани набрал 55,1% голосов. За кандидата в президенты Бирама ульд Дах ульд Абейда проголосовали 22,85% избирателей.

Президентские выборы прошли в Мавритании 29 июня. Победит кандидат, за которого проголосует абсолютное большинство. Явка составила 54%. Кроме Газуани и Абейда баллотировались ещё пять кандидатов.

Действующий президент Мавритании 67-летний Газуани находится на посту президента с 2019 года. С 17 февраля 2024 года он является председателем Африканского союза.

Идя на выборы, Газуани пообещал минимизировать исламистские угрозы в стране. На прошлогодних выборах в парламент его партия «Союз за республику» победила.

Оппонентами действующего президента на выборах в этом году выступили, помимо Абейда, адвокат Ид Мохамеден М’Барек, экономист Мохамед Лемин Эль Муртаджи Эль Вафи. Также баллотировался Хамади Сиди Эль Мохтар из партии «Тевассул». По предварительным итогам, он занял третье место.

В начале февраля прошлого года в Мавритании с визитом побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Нуакшоте он встретился с Газуани и обсудил ряд вопросов, касающихся сотрудничества России и Мавритании.