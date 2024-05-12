Грозный, 12 мая, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Начальника отдела обеспечения безопасности руководителя Чечни Рамзана Кадырова Адама Кадырова попросили обучить стрельбе гвинейских военных в Российском университете спецназа имени В. В. Путина (РУС). С таким предложением выступили представители делегации Гвинеи-Бисау во время посещения университета и наблюдения за тренировками спецназа. Об этом сообщил в Telegram-канале чеченский лидер.

(сс) Vice-Presidência da República Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало

По словам Кадырова, гости, в том числе президент Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, остались под большим впечатлением от меткости, реакции и мастерства владения оружием его сына Адама. На видео он без единого промаха моментально сбивает множество мишеней на ходу перезаряжая, меняя оружие.

«Гости попросили Адама преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Гвинею-Бисау», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября 2023 года сына Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики.

16-летний Адам Кадыров в апреле 2024 года также был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Решение о назначении сына глава Чечни Рамзан Кадыров принял по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова.

9 Мая президент Гвинеи-Бисау был в числе почётных гостей на параде Победы на Красной площади. После праздничного мероприятия в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца начались российско-бисайские переговоры.