Москва, 4 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит парад в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в диппредставительстве.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Да, будет присутствовать на параде», — привела сообщение посольства «Российская газета».

Помимо главы Гвинеи-Бисау, на парад Победы приедет президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также планирует визит в Россию 8–9 мая.

Президент России Владимир Путин в беседе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 3 мая обсудил совместное участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве. На мероприятия по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне российский лидер пригласил таджикского президента.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил 3 мая заявил, что в главном параде на Красной площади 9 мая примут участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц техники. Парад завершится пролётом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов пройдут в 314 населённых пунктах. Всего в праздновании задействуют около 150 тыс. человек и 2,5 тыс. образцов вооружения и военной техники.