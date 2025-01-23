Москва, 23 января, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Об этом 23 января сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Александр Казаков

Уточняется, что стороны в развитие достигнутых на переговорах в мае 2024 года договорённостей обсудили ряд актуальных вопросов о расширении сотрудничества России и Гвинеи-Бисау в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

Лидеры двух государств также договорились продолжить личное общение.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Путин заявил, что Россия готова увеличить квоту для студентов из Гвинеи-Бисау. При этом Сиссоку Эмбало был в числе почётных гостей на параде Победы на Красной площади.

Глава государства также отметил, что Сиссоку Эмбало уделяет большое внимание развитию связей с РФ, основывающихся на традициях равноправия. Российский лидер также пригласил лидера африканской страны ещё раз посетить РФ, но уже с государственным визитом.