Действующий президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который уже успел объявить о своей победе на выборах, был арестован военными.

Иван Шилов ИА Регнум

26 ноября они захватили президентский дворец. В стране произошел военный переворот.

Безрезультатные выборы

Теперь уже бывший президент этой африканской страны запомнился роспуском парламента в 2023 году, когда столкнулся с оппозиционным большинством в условиях негласного перехода от парламентской к президентской форме правления.

Политическая ситуация в стране осложнялась и растущими разногласиями по поводу того, когда должен истечь президентский мандат Эмбало. Оппозиция настаивала, что его пятилетний срок окончился 27 февраля 2025 года, в то время как Верховный суд, которым он, очевидно, манипулировал, объявил, что срок продлен до 4 сентября.

Эти манёвры создали атмосферу конституционного кризиса, который неминуемо должен был привести к взрыву. Что и произошло.

Мятежники выступили аккурат перед объявлением итогов очередных президентских выборов, которое было запланировано на 27 ноября. Президент Эмбало по итогам первого тура голосования 23 ноября объявил себя победителем с результатом 65%. Его оппонент Фернанду Диаш да Кошта сделал то же самое.

Сами же выборы по традиции сопровождались многочисленными скандалами. Так, главный противник Эмбало — Домингуш Симойнш Перейра, лидер оппозиционной партии «Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде» (ПАИГК), не был допущен к выборам под предлогом того, что опоздал с подачей документов.

Ему пришлось поддержать темную лошадку — Диаша да Кошту, возглавившего одну из фракций Партии социального обновления и выдвинувшегося как независимый кандидат.

Мятеж или «мятеж»?

Зачинщиками переворота стали высокопоставленные офицеры вооружённых сил во главе с бригадным генералом Денисом Н’Каньей, возглавлявшим до нынешних событий президентскую военную канцелярию.

В ходе обращения к народу по национальному телевидению генерал заявил, что Государственная разведывательная служба раскрыла «план дестабилизации с участием политиков, наркобарона и иностранцев».

По его словам, с целью восстановления безопасности и порядка военное командование приняло радикальные меры — закрыло границы и приостановило избирательный процесс. Для «обеспечения национальной безопасности» и «восстановления порядка» создан военный штаб.

Отметим, что это типичная риторика военных путчистов — они всегда оправдывают свои действия необходимостью спасения нации от неминуемого хаоса. Однако за ширмой благих дел скрывается холодный расчет. Высшие военные чины были недовольны политикой Эмбало и решили взять власть в свои руки.

Вместе с лидером Гвинеи-Бисау арестовали начальника Генштаба вооруженных сил Биаге На Нтана, заместителя начальника штаба Мамаду Туре и министра внутренних дел Боче Канде. Не забыли и про политиков. Были арестованы и доставлены на базу ВВС в Бисау Фернанду Диаш да Кошта и лидер ПАИГК Домингу Симойш Перейра.

Исполнено всё было как по нотам. Армейские подразделения оперативно заняли ключевые объекты в столице, включая здание избирательной комиссии; аэропорты и морские порты были закрыты.

Колорит перевороту добавляют и действия Эмбало: он решил обзвонить ряд мировых СМИ и лично сообщить о своем свержении. В частности, в ходе разговора с корреспондентом France24 он заявил, что не может много говорить, иначе у него отберут телефон. Но всё ли было именно так?

У многих ли свергнутых политиков имеется доступ к телефону, Интернету и общению с мировыми СМИ?

Кроме того, президент почему-то назвал зачинщиком переворота начальника штаба сухопутных войск генерала Орта Инте Нан Тана, который был его доверенным лицом.

Масла в огонь добавляют и заявления главного оппонента, Перейры, который ранее предупреждал, что глава государства в случае неблагоприятного исхода выборов мог бы «симулировать госпереворот» и, заручившись поддержкой лояльной части военных, вернуть себе власть.

По мнению оппозиционных сил, спустя некоторое время Эмбало может выйти на свободу, а его политические противники так и останутся под стражей.

В феврале 2020 года именно военные сыграли решающую роль в его приходе к власти.

Бенефициары переворота

Внешнеполитический курс Умару Сисоку Эмбало не устраивал западные государства, которые ведут отчаянную борьбу за сохранение влияния в Западной Африке: власти страны всё больше ориентировались на Россию и Китай.

Так, Эмбало неоднократно посещал Россию и встречался с Владимиром Путиным. Между нашими странами подписан меморандум об установлении механизма консультаций по вопросам экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. Вероятно, теперь некоторые договоренности придется пересмотреть.

В любом случае, если Гвинея-Бисау столкнётся с экономическими трудностями или попытается бороться с западным давлением, новое руководство может вновь обратиться к Москве, уже выражавшей интерес к развитию портов и транспортной инфраструктуры, а также разведке залежей бокситов.

В свою очередь, Китай находится в уникальной позиции. Хотя официально Пекин выразил озабоченность относительно безопасности своих граждан в стране, там понимают, что военный режим может быть даже более надёжным партнёром. Китай осуществил значительные инвестиции в инфраструктуру Гвинеи-Бисау и, что более важно, имеет глубокие интересы в добыче полезных ископаемых.

Эмбало уже посещал Поднебесную, где подписал меморандум об установлении стратегического партнерства. «China Aluminium Corporation» получила право на поиск и разработку бокситов в районе Боэ, где обнаружены 113 млн тонн запасов руды — основного материала для производства алюминия.

Этот контракт стратегически важен, так как Китай ищет альтернативные источники бокситов для снижения зависимости от поставщиков.

Военный режим, которому нужно легитимизировать свою власть и обеспечить экономическую стабильность, будет заинтересован в продолжении работы с китайскими инвесторами, которая приносит реальные результаты — новые рабочие места, доходы в бюджет и развитие инфраструктуры.

Китайские инвестиции, в отличие от западных, не сопровождаются политическими условиями. Таким образом, Пекин может выиграть от переворота благодаря укреплению своего экономического присутствия в регионе.

Параллельно традиционные западные лидеры в Западной Африке, Франция и Португалия получают возможность перевести Гвинею-Бисау в свою сферу влияния.

Португалия, бывшая метрополия страны, немедленно отреагировала на переворот, призвав все стороны избежать насилия и восстановить конституционный порядок. Однако истинная цель европейцев — убедиться, что новые власти будут отвечать западным интересам, а не двигаться в сторону Москвы и Пекина.

США также заинтересованы в перетягивании Гвинеи-Бисау в западный лагерь. Африканское государство расположено в Гвинейском заливе — регионе, который имеет значение для контроля над морскими путями и ресурсами. Тем самым Вашингтон намерен ограничить влияние России и Китая в регионе.

Не будем забывать и про региональных игроков.

Так, лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера, образовавшие «Альянс государств Сахеля» (АГС), могут найти общий язык с бисаускими военными и попытаться интегрировать государство в свою структуру. Принимая во внимание крепкие связи «Альянса» с Россией, этот вариант выгоден Москве.

Конкурент АГС, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) в очередной раз рискует оказаться не у дел. Уже несколько лет эта прозападная организация теряет авторитет и демонстрирует неспособность к действительному применению санкций.

После переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере она наложила санкции, которые либо были аннулированы, либо игнорировались новыми властями этих стран. Гвинея-Бисау может последовать по тому же пути.

Таким образом, мятеж в Бисау продолжает серию военных переворотов в Западной Африке, а само государство становится новым полем борьбы между ведущими державами мира.