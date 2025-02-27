26 февраля президент России Владимир Путин принял в кремле лидера Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, с которым провел длительные переговоры. За последнее время это далеко не первый контакт на высшем уровне. Маленькая страна на побережье Западной Африки с населением в два миллиона жителей стала играть неожиданно большое значение для России.

Иван Шилов ИА Регнум

Достаточно вспомнить, что именно президент Гвинеи-Бисау посетил Россию 9 мая прошлого года и стал одним из немногих лидеров дружественных государств, которые увидели парад Победы на Красной площади.

Еще ранее, во время первой встречи с Эмбало, российский лидер уделил целых три часа для неформальной беседы. Происходило это 25 октября 2022 года, когда Россия находилась в условиях максимального внешнего давления и попыток полной международной изоляции.

Эмбало же приехал в Москву, представляя Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС, 15 стран), будучи в тот момент председателем организации, и тема украинского кризиса стала основной в переговорах.

«Вы видите, что сегодня ситуация, существующая в связи с войной двух братских государств, России и Украины, а также в том, что касается зерна и удобрений, блокирует развитие всего мира… — заявил в Кремле президент Гвинеи-Бисау. — Мы думаем и надеемся, что мы сможем найти путь для того, чтобы мы могли установить диалог между двумя братскими государствами».

Далее Эмбало отправился с официальным визитом на Украину и, как тогда писали, передал Зеленскому «месседж Путина», хотя официальный Кремль подчеркнул, что никакого специального послания таким образом передано не было.

Уже вернувшись домой, глава Гвинеи признал, что «благодаря этому путешествию в сердце воюющей Европы Гвинея-Бисау попала на карту мира».

Бисау имеет значение

Фактически Эмбало был одним из первых, кто предложил Путину посредничество.

А в июне 2023 года состоялась Мирная инициатива африканских стран по урегулированию конфликта на Украине, которая состояла из 10 пунктов и включала в себя визит делегации из 7 африканских лидеров во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Киев и Санкт-Петербург.

Это был первый серьезный голос «стран третьего мира» о необходимости достижения мира на Украине — не голос осуждения в адрес Москвы, но голос объективного беспокойства и попытка разобраться в ситуации.

Роль Черного континента в разрешении украинского кризиса наглядно демонстрирует тот факт, что Владимир Путин продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года в Стамбуле, именно на встрече с лидерами и представителями миротворческой миссии африканских стран 17 июня 2023 года.

Особо актуален для Африки и тот мощнейший антиколониальный посыл, который содержался в историческом выступлении российского президента по случаю принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проблема разрешения территориальных споров и стремление к подлинной независимости отныне стали актуальной потребностью «униженных и оскорбленных» стран, на лидерство среди которых претендует Россия.

Что же касается Эмбало, он не только посетил Красную площадь 9 мая 2024 г., но и установил отношения с такими политическими фигурами, как Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров, найдя время для соответствующих визитов в Казань и Грозный.

А уже в январе этого года состоялся телефонный разговор Путина с лидером Гвинеи-Бисау, обстоятельства которого вновь подчеркнули значение, которое российский лидер уделяет отношениям с этим африканским государством.

Отдельные эксперты удивлялись тому, что ради незапланированного телефонного разговора с Эмбало он даже неожиданно прервал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, тогда как иным лидерам нередко приходится подождать Путина.

Переговоры в Кремле

Что касается текущих переговоров, состоявшихся в Большом Кремлевском дворце, то начались они с традиционной церемонии встречи лидеров двух государств, продолжились беседой в узком составе, затем переговорами в расширенном составе и наконец завершились отдельным рабочим обедом двух президентов.

Во время беседы в узком составе с российской стороны во встрече приняли участие заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, участвовавший в недавних переговорах в Эр-Рияде, и заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. В расширенном формате также принимал участие предприниматель Олег Дерипаска.

Правительство Гвинеи-Бисау подписало четыре соглашения о сотрудничестве с Россией. Детали их пока не известны, но о них можно сделать выводы исходя из параметров наметившегося сотрудничества.

Россия заинтересована в совместной работе по редкоземельным металлам с Гвинеей-Бисау, об этом незадолго до встречи заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин в вводной, публичной части переговоров отметил, что «многие компании из России проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау».

В этом контексте вполне объяснимо присутствие Дерипаски на переговорах. Известно, что компания «RUSAL», основателем которой он является, заключила с республикой контракт, в рамках которого российские специалисты должны приступить к разведке бокситов в районе Боэ. По данным правительства западноафриканской страны, запасы там превышают 113 млн т. В Бисау совсем недавно открылся постоянно действующий офис-представительство «RUSAL», и в скором времени начнется реализация проекта по строительству порта в городе Буба и железной дороги, которая будет вести к нему.

Другими направлениями сотрудничества могут стать проекты в области рыбной ловли, сельского хозяйства и особенно туризма.

Однако, помимо стандартных взаимовыгодных проектов, внимание лидеров было сосредоточено и на актуальной политической проблематике — не только региональной, но и международной.

«Провинция» в Западной Африке

Встреча российской и бисайской делегаций происходит на фоне достаточно интенсивных переговоров с американской стороной, когда диалог между двумя государствами только-только возобновлен. При этом российский лидер находит время для переговоров на высшем уровне с незначительными игроками в лице небольшой даже по африканским меркам страны.

Если в прошлый раз после визита в Москву Эмбало направился в Киев, то на этот раз он полетел в Азербайджан — страну, отношения которой с Россией в последние месяцы складываются непросто. Как знать, может быть, и на встречу с президентом Ильхамом Алиевым он принёс некое послание из Кремля, как об этом говорили во время киевского визита.

Как объяснить этот феномен?

Мы наблюдаем особое внимание и благорасположение Путина к лидеру малоизвестной страны на побережье Западной Африки. Мотивы такого внимания на самом деле понятны, пусть и неочевидны для внешнего наблюдателя: это роль и заслуги Эмбало в деле разрешения украинского кризиса.

Но есть и другие.

Идея о том, что из Гвинеи-Бисау можно было бы создать образцово-показательную «провинцию» России в Западной Африке, находит поддержку в России. Это можно считать первым и главным неформальным итогом переговоров в Кремле.

Гвинея-Бисау, обладающая уникальным климатом, десятками островов с приятными пляжами, яркой культурой, может стать весьма привлекательным туристическим направлением для жителей России.

И наконец, нельзя забывать о тесных связях, установившихся еще со времён СССР. Очень многие образованные люди в Гвинее худо-бедно владеют русским языком. Сами себя они называют «русскими Западной Африки», имея в виду свою открытость, жизнерадостность, честность и умение выпить. Возможно, уровень диалога между странами так высок благодаря этой ментальной близости.

И здесь мы возвращаемся к украинскому контексту.

В недавнем интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину президент России отдельно подчеркнул: «Мы благодарны всем нашим партнерам, которые стремятся к тому, чтобы мир был достигнут», — имея в виду, что не только европейские, но и другие страны (несомненно включая африканские) могут сыграть свою роль в решении самой сложной задачи, стоящей сейчас перед Россией.