Москва, 26 февраля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Товарооборот России и стран Африки в 2024 году вырос на 10%. Об этом 26 февраля сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства провёл в Кремле встречу с президентом Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Отношения двух стран успешно развиваются на основе взаимного уважения и растущего доверия, отметил Путин. Он выразил надежду, что граждане Гвинея-Бисау поддержат Сиссоку Эмбало на новых выборах главы государства в 2025 году.

Также Путин отметил, что Москва увеличила квоту на получение гражданами Гвинея-Бисау военного образования в РФ. Сиссоку Эмбало поблагодарил президента России за это решение.

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