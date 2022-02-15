Аваруа, 15 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. На Островах Кука, которые до сих пор считались полностью свободными от нового коронавируса, выявили первый случай COVID-19. Об этом со ссылкой на премьер-министра островной республики Марка Брауна 15 февраля сообщает радиостанция Radio New Zealand (RNZ).

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Коронавирус выявили у гражданина, 10 февраля прибывшего из Новой Зеландии. До того, как его изолировали, он успел посетить несколько общественных мест, в том числе супермаркет, отделение банка, несколько ночных клубов и баров.

Марк Браун «В рамках этого случая был издан приказ об обязательной изоляции для пациента и двух его спутников. Все они останутся в карантине до тех пор, пока их анализ на COVID-19 не будет отрицательным».

В настоящее время система здравоохранения Островов Кука устанавливает контакты заразившегося и готовится к широкому распространению коронавируса. Также до 22 февраля приостановлены все пассажирские авиарейсы в страну.

Несмотря на отсутствие на Островах Кука до последнего времени случаев COVID-19, власти вакцинировали от коронавируса 96% взрослого населения, которое составляет 13,2 тыс. человек.

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