Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В Хиросиме 21 мая лидеры «Группы семи» (G7) и главы приглашённых на саммит государств завершили проведение всех запланированных по программе рабочих сессий. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима. G7

За три дня ― с 19 по 21 мая ― участники встречи провели десять сессий. На них, в частности, обсудили ситуацию вокруг Украины, отношения с Китаем, международные экономические вопросы, ядерное разоружение.

Руководители Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи были приглашены на саммит отдельно и присоединились к его работе 20 мая. Также на мероприятии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. 21 мая он принял участие в двух сессиях по украинской проблематике, в том числе в расширенном составе с лидерами стран, не входящих в G7.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите в японском городе Хиросиме лидеры стран G7 в итоговом коммюнике призвали Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной. По их мнению, Пекину следует поддержать «справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной».

Также лидеры стран «Большой семёрки» отказались от идеи мирного урегулирования конфликта на Украине. Они приняли позицию Вашингтона, согласованную с президентом Украины Владимиром Зеленским, и будут отклонять любые предложения начать переговорный процесс.

Второй день саммита G7 начался с попытки лидеров стран «Большой семёрки» сблизиться с государствами Глобального Юга — развивающимися странами, придерживающимися нейтральной внешней политики, чтобы противостоять России и Китаю.

Обозреватель The New York Times Питер Бейкер считает, что саммит G7 в Хиросиме стал встречей «одиноких сердец», на которой каждый из глав государств может пожаловаться на трудное положение, связанное с низким уровнем поддержки среди избирателей. Он добавил, что для главы Белого дома Джо Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными избранными ими президентами и премьер-министрами.