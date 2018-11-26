Аваруа, 26 ноября, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Оборонный комитет Верховной рады единогласно поддержал закон президента Украины Петра Порошенко «О введении военного положения на Украине», сообщает 26 ноября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Согласно сообщению, комитет уже передал законопроект в Верховную раду. Законом в стране вводится военное положение с 14:00 26 ноября 2018 года до 14:00 25 января 2019 года, то есть на 60 суток.

Напомним, 25 ноября украинские ВМС начали провокацию в Черном море, нарушив морскую границу России без предупреждения. Российские пограничники вынуждены были открыть огонь по украинским суднам.

В связи с провокацией Россия требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН. В свою очередь, Киев после этой провокации начал подготовку к введению военного положения на Украине, которое было одобрено президентом Петром Порошенко и советом национальной безопасности и обороны (СНБО).