Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 25 июня, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Всемирная боксёрская организация (WBO) сняла ограничения со спортсменов из России. Об этом 25 июня сообщили в WBO.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Российские боксеры возвращены в рейтинги, ограничения сняты», — привёл слова представителя организации телеканал RT.

Международная боксерская федерация (IBF) вечером 24 июня также сняла санкции с российских боксёров.

Санкции против российских спортсменов ввели после начала российской спецоперации в конце февраля 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая Федерация компьютерного спорта заявила, что сборная России по киберспорту отказались выступать в квалификационных состязаниях чемпионата мира из-за требования отказаться от национального флага на соревнованиях. ФКС назвала такие действия Международной федерации киберспорта (IESF) противоречащими решению съезда IESF, на котором большая часть федераций выступила за снятие санкций с российских команд и возвращение им права на национальную символику.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 3 апреля заявила, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах дискредитирует мировой спорт. Дипломат так прокомментировала слова Баха в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом о просьбе к украинцам следить за высказываниями спортсменов и спортивных чиновников из России в интернете. Захарова добавила, что МОК принимает по отношению к российским спортсменам чудовищные, жуткие и противозаконные меры.