Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 16 декабря, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США впервые проголосовала за то, чтобы позволить пуэрториканцам определять политическое будущее острова, сообщает 15 декабря New York Times.

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Принятый законопроект устанавливает условия проведения пуэрториканского референдума, на которые может быть вынесено три варианта дальнейшего развития острова. Первый вариант предусматривает полную государственную независимость, второй — установление с США так называемой «свободной ассоциации», аналогичной той, какую сейчас имеют Маршалловы Острова, Микронезия и Палау, третий — получение островом статуса полноценного штата США.

Законопроект, являющийся результатом компромисса многих политических групп, был принят 233 голосами конгрессменов против 191. Но у него мало шансов стать полноценным законом, так как для его принятия требуется получить 60 голосов в Сенате, где республиканцы, выступающие против изменения статуса Пуэрто-Рико, имеют большинство.

Напомним, что Пуэрто-Рико имеет статус «свободно ассоциированного государства». Конституция США действует на его территории с ограничениями, а остров пользуется внутренним самоуправлением. В свою очередь жители Пуэрто-Рико не являются полноправными гражданами США. Они не могут, в частности, принимать участие в выборах президента и Конгресса.