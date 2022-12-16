Пуэрто-Рико, возможно, будет двигаться по пути независимости
Государственный статус Пуэрто-Рико может измениться
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 16 декабря, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США впервые проголосовала за то, чтобы позволить пуэрториканцам определять политическое будущее острова, сообщает 15 декабря New York Times.
Принятый законопроект устанавливает условия проведения пуэрториканского референдума, на которые может быть вынесено три варианта дальнейшего развития острова. Первый вариант предусматривает полную государственную независимость, второй — установление с США так называемой «свободной ассоциации», аналогичной той, какую сейчас имеют Маршалловы Острова, Микронезия и Палау, третий — получение островом статуса полноценного штата США.
Законопроект, являющийся результатом компромисса многих политических групп, был принят 233 голосами конгрессменов против 191. Но у него мало шансов стать полноценным законом, так как для его принятия требуется получить 60 голосов в Сенате, где республиканцы, выступающие против изменения статуса Пуэрто-Рико, имеют большинство.
Напомним, что Пуэрто-Рико имеет статус «свободно ассоциированного государства». Конституция США действует на его территории с ограничениями, а остров пользуется внутренним самоуправлением. В свою очередь жители Пуэрто-Рико не являются полноправными гражданами США. Они не могут, в частности, принимать участие в выборах президента и Конгресса.