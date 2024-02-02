Вашингтон, 2 февраля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Сооснователь американской компании Google Ларри Пейдж купил остров Кайо-Норте в Карибском море, около Пуэрто-Рико. Об этом сообщил портал Business Insider.

Sonia Moskowitz / ZUMA / Global Look Press

По информации издания, Пейдж купил остров в 2018 году за $32 млн.

Отмечается, что площадь Кайо-Норте составляет 1,2 кв. км, он является самым большим частным островом в Пуэрто-Рико.

По данным портала, Пейджу принадлежат пять островов, в том числе два неподалёку от Кайо-Норте, которые он купил в 2014 году за $23 млн, и остров Таваруа, входящий в архипелаг Фиджи.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года американский журнал Forbes опубликовал список из пяти миллиардеров, состояние которых снизилось больше всех по итогам 2022 года. На первом месте оказался основатель Space X и владелец Twitter Илон Маск, потерявший $125 млрд. На второй строчке — основатель Amazon Джефф Безос, который обеднел на $85 млрд. Медиамагнат Марк Цукерберг потерял $77 млрд. Далее идут основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, их состояние сократилось на $46 млрд и $45 млрд соответственно.