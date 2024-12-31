Аресибо, Пуэрто-Рико, 31 декабря, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Более 1 млн жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за аварии на одной из электростанций, сообщила 31 декабря местная энергетическая компания LUMA Energy.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В результате аварии, возникшей в результате аварии на подземной линии напряжением 230 тыс. вольт, пострадали более 1,3 млн клиентов. К сети подключено более 1,4 млн абонентов», — приводит заявление компании издание Primera Hora.

В компании добавили, что отключение электроснабжения началось в этот день в 5:30 (12:30 мск.). Восстановительные работы займут от 24 до 48 часов.

31 декабря ИА Регнум передавало, что в ряде муниципальных округов Чувашской Республики произошло аварийное отключение света, без электричества остались почти 10 тыс. человек.

Ранее, 14 декабря, более 50 тыс. жителей Дагестана остались без электричества на фоне снегопада и сильного ветра. К ликвидации последствий стихии были привлечены 276 специалистов и 92 единицы спецтехники.