Аресибо, Пуэрто-Рико, 6 марта, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Лодку, в которой находились пять человек, задержали пограничные агенты США у западного побережья Пуэрто-Рико. Об этом 6 марта сообщается в официальном заявлении погранслужбы США.

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Уточняется, что задержание проводилось американскими пограничниками совместно с силами быстрого реагирования морского подразделения полиции Пуэрто-Рико (FURA) и Береговой охраной США. Недалеко от пуэрториканского города Агуадилья на западе острова перехвачена лодка длиной около 4,5 метра с двумя подвесными моторами.

«На борту судна находились пятеро мигрантов — трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России», — уточняется в пресс-релизе погранслужбы.

По результатам биометрической проверки выявлено, что одного из доминиканцев уже депортировали из США как осуждённого преступника. Граждан Доминиканской Республики поместили под арест. Граждан России передали для дальнейшего расследования сотрудникам министерства внутренней безопасности США.

Отмечается, что это уже седьмое нелегально судно, перехваченное агентами погранслужбы США за последний год.

Ранее ИА Регнум сообщало, что новая администрация США ранее начала вводить беспрецедентные меры по отслеживанию и последующей депортации сотен тысяч несовершеннолетних нелегалов, прибывших в США без сопровождения родителей. По данным американского правительства, с 2019 года границу США и Мексики пересекли более 600 тыс. детей-мигрантов без родителя или законного опекуна.

Во время президентской гонки Дональд Трамп пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 22 января по указу Трампа был приостановлен въезд нелегалов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.