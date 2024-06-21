Москва, 21 июня, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Всем российским регионам могут разрешить самостоятельно вводить туристический сбор и устанавливать его размер с 2025 года. С таким предложением выступили в Минэкономразвития с учётом анализа эксперимента по введению курортного налога и обратной связи от региональных правительств, гостиничных сетей и экспертов.

ИА REGNUM Туризм в России

Эксперимент по курортному сбору, который должен завершиться в 2024 году, прошёл в четырех регионах — Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. Плату в качестве курортного сбора сейчас взимают отдельным счётом с каждого туриста.

С 2025 года эксперимент хотят перевести в форму туристического сбора, который будет взиматься не с туриста, а с каждого номера. При этом решение вводить или не вводить туристический сбор в своих муниципалитетах каждый регион будет принимать самостоятельно на уровне локального законодательства.

«Сам механизм прост и понятен, особенно это важно для гостиничных сетей, которые имеют отели в разных регионах страны. Также этот механизм кроме функционала привлечения дополнительных целевых средств в небольшие муниципалитеты, где число туристов значительно превышает число местных жителей, будет способствовать выходу небольших средств размещения из серой зоны, которые зачастую не показывают реальную загрузку», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин.

Таком образом, объектом налогообложения станет количество номеров в гостиницах и отелях, а размер ставки будет устанавливаться регионом. Деньги, собранные за счёт сбора, как и во время эксперимента с туристическим сбором, будут направляться в бюджеты муниципалитетов, где смогут тратиться целевым образом.

Только в 2023 году бюджеты Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краёв в экспериментальном порядке получили 1,5 млрд рублей курортного сбора на благоустройство и ремонт гостиниц, музеев, пляжей, набережных, парков, спортплощадок и других туристических объектов в 15 муниципальных образованиях. За 2024 год, по прогнозам российского правительства, сумма сборов будет ещё больше — порядка 1,9 млрд рублей.

«Любую инициативу по закреплению за муниципалитетами дополнительного источника доходов можно только приветствовать. А если этот источник носит ещё и целевой характер, то тем лучше: люди будут не просто платить, но ещё и знать за что, на какие цели они платят. А временно приезжающие в муниципалитет туристы будут участвовать в поддержании доходов конкретного муниципалитета наряду с платящими в нём налоги гражданами», — сказал ИА Регнум директор Центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин.

По его оценке, предложенный механизм позволяет убедиться в том, что туристический бизнес, являющийся ключевым бенефициаром массированной государственной поддержки, начнёт возвращать часть вложенных в него инвестиций, в том числе в муниципальной бюджет, не только рабочими местами, но и прямыми налоговыми поступлениями.

«В целом эксперимент показал свою эффективность. Общая сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2023 года, составила 4 млрд 216,6 млн рублей», — отмечают в правительстве.

Ранее деньги на поддержание инфраструктуры выделялись исключительно из местных бюджетов. Эксперимент со сбором помог построить, реконструировать, благоустроить и отремонтировать 95 объектов курортной инфраструктуры по всей стране. Ещё более 50 объектов находятся в работе.

Например, в 2023 году за счёт курортного сбора на Ставрополье благоустроили парк им. С. Говорухина в Железноводске. В Пятигорске завершено благоустройство сквера «Подкова» и летнего кинотеатра. Также завершено благоустройство сквера в Кисловодске в районе горы Кольцо, а в Ессентуках озеленили территорию Лечебного парка и парка Победы.

Туристический налог с номера в гостинице — давно известная, получившая популярность международная практика. Так, одним им основных параметров туристического налога станет базовый размер ставки — чуть более 65 рублей за номер в сутки. По итогам анализа данных 30 стран мира, популярных у туристов, установлено, что это — одна из самых низких ставок. Для сравнения: самый высокий туристический сбор составляет 250 долларов. Столько за сутки платят в гималайском Королевстве Бутан. В рублях это около 22 тысяч по курсу на конец июня 2024 года.

Одновременно российским регионам даётся право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Например, они могут снизить или вовсе обнулить налог в низкий сезон, когда не наблюдается большого числа туристов.

Эксперты отмечают, что введение такого налога позволит улучшить не только туристическую привлекательность России, но и будет способствовать развитию туристического бизнеса.

«В целом поддерживаю введение туристического налога, потому что нужен какой-то способ уменьшить разрыв между ресурсами маленьких туристических центров, таких как Шерегеш, Белокуриха, города Золотого кольца, и гигантским турпотоком, где он будет компенсировать бюджетный дефицит на развитие туристической сферы», — говорит основатель и владелец сети Azimut Hotels Александр Клячин.

К тому же туристический налог может помочь компенсировать износ инфраструктуры, вызванный постоянным потоком туристов, и обеспечить финансирование для её поддержания.

«На наш взгляд, введение туристического сбора будет способствовать улучшению не только объектов туристического показа, но и повышению качества туристической инфраструктуры около гостиниц и отелей», — отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Туристический налог, как любой другой, легко регулируется налоговой службой. Поэтому бизнесу не надо предпринимать каких-то дополнительных действий для отчётности перед ФНС.

Так как налог взимается с номера в объекте размещения в любом случае, то владельцы гостиниц и отелей больше не будут занижать показатели по числу остановившихся туристов, как это происходит сейчас. А значит, улучшатся точность и качество статистики по внутреннему турпотоку. А чем точнее статистика, тем больше сумма федеральной поддержки. Например, Единая субсидия на развитие туристической инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее помогает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства.