Нью-Дели, 22 июля, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Из Бангладеш эвакуировали порядка 4,5 тыс. индийских студентов по причине не прекращающихся беспорядков. Также из страны вывезли граждан Непала, Мальдив и Бутана, сообщили в МИД Индии.

Mohammad Hasan Полиция Бангладеш

Массовые протесты и беспорядки в разных городах Бангладеш возникли после того, как 21 июля Верховный суд республики отменил большинство квот на государственные должности. По решению судьи 93% государственных рабочих мест будут доступны для кандидатов на основании их заслуг, а не системы квотирования. 5% квот сохранят для членов семей борцов за независимость, оставшиеся 2% — для представителей этнических меньшинств и инвалидов.

Протесты инициировала студенческая коалиция Бангладеш. В начале июля активисты заявили, что не уйдут с улиц пока не будут полностью удовлетворены все их пожелания. Студенты требовали отмены всех квот, кроме тех, которые предоставляются так называемым выходцам из отсталых слоёв населения. Они считали недостаточной работу правительства для борьбы с безработицей и требовали отставки премьер-министра Шейхи Хасины. В Бангладеш из-за протестов отключили интернет, телевидение, с перебоями работает связь. В Дакку и другие города ввели войска, действует комендантский час. Среди погибших в беспорядках числятся более 150 человек, в том числе полицейские.

В посольстве Индии в Дакке отметили, что поддерживают контакты со своими соотечественниками, которые остались в Бангладеш, для оказания им необходимой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля протестная акция в портовом городе Ла-Рошель на западе Франции переросла в столкновения с полицией. Участие в демонстрации против строительства водохранилищ и чрезмерной эксплуатации земель агрохолдингами приняли не менее 3,5 тыс. человек. Протестующие считают, что от действий крупных компаний пострадают частные фермеры. Против демонстрантов применили силу и слезоточивый газ. Предварительно, пострадали пять демонстрантов, шестерых задержали. Одна из организаций, участвующих в акции, называла целью шествия блокировку порта Ла-Рошель для борьбы с «захватчиками».